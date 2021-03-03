Следствие устанавливает связи «Мотива»

Генеральный директор ООО «Екатеринбург-2000» (сотовый оператор «Мотив») Алексей Артемасов стал фигурантом уголовного дела, связанного с уклонением компании от уплаты налогов на сумму более 2,6 млрд руб. По версии следствия, телекоммуникационная компания заключала фиктивные сделки с «фирмами-однодневками» с целью занижения налогооблагаемой базы. В «Мотиве» возбуждение дела пока не комментируют. Эксперт отмечает, что подобная схема уклонения от налогов была широко распространена в России до 2016 года, когда началась активная цифровизация налоговой системы.



По данным источника “Ъ-Урал” в силовых структурах, в середине февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), в котором фигурирует руководство «Мотива». Поводом стал ряд сделок, которые в период 2015–2017 годов оператор заключил с контрагентами, имеющими признаки «фирм-однодневок». По версии следствия, порядка 2,6 млрд руб. были выведены через серию контрактов с компаниями, которые вскоре ушли в процедуру ликвидации, в результате чего «Мотив» занизил налогооблагаемую базу. Источник “Ъ-Урал” уточнил, что в данный момент других фигурантов в уголовном деле нет.

1 марта сотрудники региональных СКР и ФСБ провели обыски в офисе «Мотива» на Мамина Сибиряка, 85 в Екатеринбурге, а также в местах жительства сотрудников компании. Аналогичные оперативные мероприятия силовики проводили в августе прошлого года, но тогда в «Мотиве» опровергли информацию о налоговых претензиях, пояснив, что были изъяты документы одного из контрагентов.

Оператор «Мотив» работает с 1996 года. Предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи, доступа в интернет, занимается строительством виртуальных частных сетей, оказывает услуги контакт-центра на аутсорсинге. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Екатеринбург-2000» по итогам 2019 года получило чистый убыток в размере 68,6 млн руб. против 34 млн руб. прибыли годом ранее. По 32% долей ООО принадлежат «Милтон Инвест Лимитид» и «Коллинз Интернэшнл Лимитид» (Чарльзтаун, Южная Каролина, США), «Гленфилд Менеджмент Лимитид Лайабилити Парнершип» (Лондон, Великобритания), 4% — екатеринбургскому бизнесмену Виталию Кочеткову, который считается бенефициаром компании.

На момент подготовки материала пресс-служба «Мотива» не предоставила ответа на запрос “Ъ-Урал”. Господин Артемасов работает в компании с 1995 года, с 2016 года ее возглавляет.

Партнер юридического бюро Veritas Роман Лукичев отмечает, что схема уклонения от уплаты налогов через фирмы-однодневки была распространена в России в середине 2000-х годов и перестала применяться в 2016 году в связи с цифровизацией налоговой системы. «Благодаря данной схеме компании могли снизить налог на прибыль, передавая “компаниям-однодневкам” расходную базу, а затем и НДС, предъявляя его к вычету. Однако сейчас использование данной схемы — прямой путь в тюрьму. Налоговые органы ввели в действие очень серьезные IT-базы, которые позволяют прослеживать все финансовые переводы между компаниями, а также кассовые разрывы по НДС. И этот разрыв, неважно на каком этапе он был осуществлен, позволяет им диагностировать проблему в сделках между фирмами»,— пояснил господин Лукичев.

Илья Смирнов