Гендиректор астраханской подрядной организации осужден за мошенничество в 12 млн рублей

Советский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора подрядной организации ООО «МФ «Аристей» Рустама Исхакова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в апреле 2016 года ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» заключила договор со строительной компанией на выполнение работ по модернизации тепловой сети, в том числе замены труб. В свою очередь стройфирма привлекла субподрядную организацию ООО «МФ «Аристей» для замены тепловых сетей. С апреля по июль 2016 года гендиректор подрядной организации, предположительно, похитил деньги в размере не менее 12 млн руб., путем поставки и установки старых труб под видом новых.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай