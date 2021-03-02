В Новороссийске таможенники выявили запрещенный препарат для похудения в посылке из Казахстана

Новороссийские таможенники выявили в посылке из Казахстана сильнодействующий запрещенный препарат, сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

Как сказано в сообщении, почтовое отправление предназначалось жительнице Геленджика. В нем содержались 72 капсулы препарата «Циклональное похудание Волшебные бобы». В результате экспертизы выяснилось, что в препарате содержится запрещенный на территории России сибутрамин. В отношении жительницы Геленджика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

Наталья Шинкарева