В Волгограде огласили приговор по делу о попытке сбыта крупной партии героина

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал двоих 38-летних мужчин виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п.«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Установлено, что весной 2019 года фигуранты уголовного дела якобы вступили в сговор с сообщником на совместную деятельность по сбыту наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в Краснооктябрьском районе города, предположительно, после извлечения из тайника очередной партии запрещенных веществ. У обвиняемых изъяли порядка 50 свертков с героином общей массой более 60 г, уточняют в ведомстве.

Подсудимые вину не признали. Суд приговорил одного из сообщников к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второму фигуранту уголовного дела, имеющему непогашенную судимость, назначил наказание в виде 11,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Мария Шахрай