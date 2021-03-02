Игорь Кокунов возглавил Волжско-Окское управление Ростехнадзора

Руководителем Волжско-Окского управления Ростехнадзора назначен Игорь Кокунов, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее он с 2020 года занимал должность заместителя главы управления.

Игорь Кокунов родился в 1964 году в Московской области, окончил МГУ имени Ломоносова. В 1988-2009 годах работал в органах прокуратуры. В 2009-2012 годах был помощником полномочного представителя президента РФ в ПФО Григория Рапота. До 2018 года работал в коммерческих организациях, затем – в прокуратуре Нижегородской области. В 2019-2020 годах занимал должность заместителя директора департамента региональной безопасности.

Прежде управление Ростехнадзора с 2019 года возглавлял Максим Фоминых. Сейчас он перешел в центральный аппарат ведомства.

Анастасия Еремина