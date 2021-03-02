Два тела с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По данным пресс-службы следственного управления СКР по Новосибирской области, в квартире на ул. Учительская были найдены тела 40-летнего мужчины и 37-летней женщины с огнестрельными ранениями в области головы.

Там же сотрудники правоохранительных органов обнаружили огнестрельное оружие, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в частности, версию о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства совершенного преступления, по делу назначены необходимые экспертизы.

Юлия Демкина