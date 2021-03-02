Двое жителей Маркса осуждены за избиение троих полицейских

В Марксе Саратовской области вынесен приговор двоим местным жителям, которые обвинялись в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что ночью 19 июля 2020 года в ОМВД России по Марксовскому району поступило сообщение о потасовке у кафе «Алмаз» на выезде из города. Прибывшие на место сотрудники попытались утихомирить участников конфликта, однако двое подсудимых применили к трем полицейским насилие, высказывали угрозы. Они признали вину и раскаялись в содеянном.

Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год каждому.

Марина Ковалева