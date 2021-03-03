На продажу выставлены два предприятия пермского агрохолдинга «Ашатли»

На сервисе «Российский аукционный дом» (РАД) выставлены на продажу два предприятия пермского агрохолдинга «Ашатли» - ООО «Пихтовское» и ООО «Агросепыч». Предприятие «Пихтовское» находится в селе Пихтовка Частинского района, «Агросепыч» - в селе Сепыч Верещагинского района, основная продукция обоих предприятий – сырое молоко. По данным сайта РАД, оба объявления были созданы в феврале. Изначально стоимость «Пихтовского» составляла 237 млн руб., но теперь снизилась до 189 млн руб. «Агросепыч» было оценено в 215 млн руб., теперь его стоимость снизилась до 170 млн руб. Продавцом предприятий указан Сбербанк, однако в пресс-службе банка пояснили, что продажей части производственных мощностей занимается собственник. «ПАО «Сбербанк» оказывает информационное содействие, не являясь ни инициатором, ни организатором реализации», - добавили в кредитном учреждении.

Пермский агрохолдинг «Ашатли» объединяет шесть сельхозпредприятий, создан в 2004 году совладельцами коммунального оператора «Пермгазэнергосервис» Александром Зотовым и Алексеем Луканиным. В 2014 году контроль в холдинге перешел к ООО «Уральская агропромышленная компания», гендиректором которой является Иван Стороженко. УАПК контролируется компанией ООО «Полюс-Инжиниринг», учредителями которой в свою очередь являются «СиммероТрейд ЛТД» (Виргинские острова) и Оксана Сазонова.

В «Пихтовское» входит производственный комплекс (два коровника на 2400 коров, доильно-молочный блок, родильный блок, склад для сена и прочее), сельхозоборудование и техника, крупный рогатый скот, контрактная база по сбыту. «Агросепыч» включает молочно-товарную ферму, коровники, сельскохозяйственные земли, оборудование, технику.

Напомним, в 2017 году ПАО «Сбербанк России» обратилось в краевой арбитраж с заявлениями о признании несостоятельными сразу четырех компаний агрохолдинга — ООО «Пихтовское», ООО «Нива» (Уинский район) и ООО «Агросепыч», а также организации по управлению земельными активами холдинга — ООО «Жемчужина». Задолженность компаний установлена решением Свердловского райсуда Перми о взыскании задолженности по кредитному договору Сбербанка. По данным «Ъ», речь шла о двух кредитах, выданных банком «Пихтовскому» и «Ниве» более 10 лет назад, когда холдинг еще только создавался. Требования к «Пихтовскому» составляли 257,124 млн руб., «Ниве» — 488,9 млн руб. Еще два ООО и гендиректор холдинга выступали поручителями по кредиту. Первый кредит был выдан «Пихтовскому» еще до вхождения в «Ашатли». За время пользования этими кредитами «Ашатли» выплатило Сбербанку порядка 700 млн руб. в погашение долга. В марте 2018 года Свердловский райсуд утвердил мировое соглашение меду Сбербанком и «Ашатли», был изменен график погашения кредитов.

В «Уральской агропромышленной компании» отказались комментировать продажу активов, но отметили, что продажа ООО «Пихтовское» являлась один из условий для заключения мирового соглашения в 2018 году.