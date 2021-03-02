В Челябинской области поезд насмерть сбил железнодорожника

Следственный комитет и транспортная прокуратура проводят проверку по факту смерти монтера пути, попавшего под поезд в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, несчастный случай произошел 2 марта на 1981 км железнодорожного перегона между станциями Сыростан и Хребет. Монтер Златоустовской дистанции пути южно-Уральской железной дороги, выполнявший ремонтные работы на этом участке, попал под проходящий грузовой поезд.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.