«Татнефть» 5 марта рассмотрит кандидатов в состав совета директоров

Совет директоров компании «Татнефть» намерен 5 марта рассмотреть кандидатов в свой новый состав. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В состав совета директоров «Татнефти» входят 15 человек. Председателем является глава Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, в последний раз совет директоров компании «Татнефть» обновил свой состав в июне 2020 года. Тогда в список вошли глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин и руководитель государственно-правового управления президента республики Лариса Глухова. При этом господин Минниханов был переизбран на посту председателя совета.

"Ъ-Казань"