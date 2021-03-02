Владимир Волков поблагодарил ярославца за помощь в ликвидации транспортного коллапса

Мэр Ярославля Владимир Волков встретился с проживающим в Дзержинском районе Вадимом Вихаревым, который 26 февраля помог справиться с транспортным коллапсом, возникшим из-за сильного гололеда на улице Бабича, сообщили в пресс-службе городской мэрии. Глава города выразил благодарность Вадиму Вихареву за проявленную инициативу в сложной ситуации.

«Очень важно, что у нас есть такие неравнодушные люди, которые не просто пишут в соцсетях, не наблюдают со стороны, а выходят и помогают. Вот в такие непростые моменты и раскрываются в людях их настоящие качества, желание помочь другим. Вы человек, заслуживающий уважения. Спасибо за то, что в такой напряженный для всех день оказали помощь водителям»,— отметил господин Волков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что вечером 26 февраля на улице Бабича из-за сильного гололеда и образовавшейся ледяной колеи возникла пробка. На дороге скопились автомобили, в том числе, маршрутные автобусы, которые не могли разъехаться. В это время работник РЖД Вадим Вихарев, проживающий неподалеку, увидел в окно транспортный затор, и вышел на дорогу, чтобы помочь водителям.

Он, одетый в заметную красную куртку, начал грамотно регулировать движение транспорта, показывая, как можно проехать, по очереди направляя потоки легковых автомобилей и автобусов. Через какое-то время Вадиму Вихареву начали помогать другие ярославцы. Один из них принес из квартиры ковер, чтобы подкладывать его под колеса автомобилей, которые не могли выехать из ледяной колеи, когда объезжали сломавшийся автобус.

Благодаря действиям добровольного регулировщика и его помощников менее чем через час транспортный затор был ликвидирован. Ярославцы в соцсетях активно обсуждают эту историю, высказывая слова благодарности Вадиму Вихареву.

Сам Вадим Вихарев говорит, что не считает, что он совершил что-то выдающееся, и называет свои действия естественными в сложившейся ситуации.

«Сначала мы вместе с другими водителями вытолкали застрявшие на дороге автобусы. Затем, чтобы разгрузить движение, я направил легковые машины в объезд через дворы»,— рассказал господин Вихарев.

В мэрии отметили. что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада и последовавшей за ней оттепели. В работе задействовали всю имеющуюся в городских предприятиях технику. Помощь в очистке улиц города оказывают и областные дорожные службы.

Антон Антонов