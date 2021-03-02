В Астраханской области полицейский подозревается в получении взятки

В Астраханской области Следственный комитет на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, в Красноярском районе области полицейский получил от предпринимателя 50 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении работ по уборке строительного мусора и сбора металлоконструкций на территории района.

Подозреваемого задержали при передаче денег.

Мария Шахрай