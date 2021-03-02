Министр культуры Самарской области пообещала не переносить Грушинский фестиваль

Перенос Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина на другую площадку не планируется. Об этом сообщила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, написал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в «Твиттере».

«Задал ей (Татьяне Мрдуляш.– “Ъ-Волга”) недоуменный вопрос про Грушинский фестиваль и заявление Митяева, что он пройдет в Москве в каком-то клубе. Обещала не переносить»,– говорится в сообщении.

Ранее автор-исполнитель Олег Митяев заявил в шоу «Вечерний Ургант» о планах провести Грушинский фестиваль в новом формате в текущем году. Певец сказал, что площадкой фестиваля станет киноклуб-музей «Эльдар».