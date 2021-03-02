ССК выдаст ключи дольщикам еще двух литеров компании «Таурас-96» Строительная компания ССК готовится к праздничному открытию и выдаче ключей дольщикам двух литеров ЖК «Свобода», расположенного на пересечении улиц Семигорской и Понтийской. Квартиры получат дольщики 6-го и 7-го литеров

Изначально его застройщиком была компания «Таурас-96». С 2009 года она возводила ЖК «Восточно-Кругликовская – Черкасская» и «Восточно-Кругликовская – Понтийская», однако не смогла выполнить свои обязательства, в связи с чем сроки сдачи объектов неоднократно переносились. С конца 2015 года департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края провел три проверки застройщика, результаты которых были направлены в правоохранительные органы. Во время этих проверок выяснилось, что «Таурас 96» должна своим подрядчикам 200 млн руб. В 2016 году в отношении компании подали иск о банкротстве.

Осенью 2016 года о готовности достроить проблемные дома заявила компания ССК. Первые объекты были завершены в конце 2018 года, когда в эксплуатацию сдали четыре литера (14, 16, 18 и 19) жилого комплекса «Восточно-Кругликовская — Черкасская». Кроме того, в 2020 году компания ССК ввела в эксплуатацию ЖК «Крылья», расположенный на ул. Черкасская. В его состав вошел 29-й литер жилого комплекса «Таурас-96».

В 2021 году компания ССК сдаст 3-й, 4-й и 5-й литеры ЖК «Свобода». Квартиры в них также будут переданы обманутым дольщикам компании «Таурас-96». Помимо этого, в 2022 году будут сданы 1-й, 2-й и 9-й литеры этого жилого комплекса.

Всего за время работы компания ССК восстановила права более 1500 дольщиков, ожидавших свои дома 12 лет.