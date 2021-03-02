Ленобласть потребовала у РЖД отремонтировать 60 железнодорожных переездов

Ленобласть требует у РЖД отремонтировать 60 железнодорожных переездов. Как сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству, наиболее изношены переезды на территории 11 районов региона.

Среди основных дефектов — выбоины, неровность настила и отсутствие светоотражающих элементов на шлагбаумах. В соответствующим требованием «Ленавтодор» обратился в адрес транспортного прокурора Северо-Западного федерального округа.

За состоянием переездов должно следить РЖД, как и за состоянием покрытия в пределах 10 метров от переезда.