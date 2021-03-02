В Ярославле серийного грабителя аптек осудили на 7.5 лет

В Ярославле суд признал виновным 36-летнего неработающего мужчину, совершившего ограбления трех аптек и одного склада во Фрунзенском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Подсудимый признан виновным по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), ч. 2, 3 ст.162, (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также совершенный с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище), а также ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж).

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что первое разбойное нападение мужчина совершил 31 декабря 2017 года на аптечный пункт на Московском проспекте. Обвиняемый, угрожая провизору ножом, потребовал открыть кассу, похитил более 26 тыс. руб., после чего скрылся.

Следующее разбойное нападение было совершено 8 января 2018 года на аптеку на улице Титова, где, угрожая сотруднику аптеки ножом, грабитель похитил из кассы 8.2 тыс. руб. Третье преступление совершено 13 января 2018 года. Из кассы в аптеке на улице Калинина было похищено более 16 тыс. руб.

Также в ходе следственных действий было установлено, что 13 мая 2019 года обвиняемый незаконно проник на огороженную забором территорию склада одной из строительных фирм во Фрунзенском районе Ярославля и вывез с территории железобетонные плиты, причинив предприятию ущерб в размере более 50 тыс. руб.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что доказать причастность мужчины к совершению данных преступлений позволили, в частности, результаты биологической судебной экспертизы. Мужчина совершал ограбления в медицинских масках, которые затем выбрасывал. Лабораторное исследование подтвердило, что одну из найденных на месте преступления медицинских масок использовал обвиняемый.

«После совершения преступлений ножи и маски он выбрасывал в мусорный контейнер неподалеку. Однако в одном случае маска выпала из кармана куртки нападавшего сразу после выхода из аптеки и была обнаружена сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия»,— уточнили в прокуратуре.

Дарья Сабаева