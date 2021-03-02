«Ностальгическое издание»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем будет интересна новая книга.



Мы почти не пишем от руки, все больше печатаем на клавиатуре или надиктовываем тексты в смартфонах. Новая книга издательства Assouline посвящена культуре письма. Называется она Montblanc: Inspire Writing — «Montblanc, вдохновляя писать от руки» и создана совместно, как совсем не сложно догадаться по названию, с компанией Montblanc.

Кому-то может показаться, что это маркетинговая история. Да и я, может, так бы сказала еще несколько лет назад. До того момента пока мы не обсудили письменные принадлежности с уроженцем Германии и куратором премии Montblanc de la Coulture Art Patronage компании.

Патрон 2019 года Тиль Феллрат рассказал мне, что в его детстве все в школах писали ручками Montblanc — компания тогда производила недорогие модели, простые желто-синие чернильные ручки — и что для него Montblanc и есть письмо.

С этой точки зрения книга, по крайней мере, для немецкоязычной аудитории, а вышла она на немецком и английском, это может быть эдаким ностальгическим изданием. Автор у книги весьма заслуженный — писатель и критик Алекс Фьюри. Среди его книг немало о люксе, так что с темой он хорошо знаком и работать умеет. Иллюстрации тоже хороши. Много тут исторических фото, на которых персоны вроде Джона Кеннеди пишут ручками Montblanc, разумеется.