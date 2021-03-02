В Башкирии предложили создать центр компетенции журналистов

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов сегодня на заседании коллегии Агентства по печати и СМИ заявил, что в регионе нужно создать центр компетенции журналистов, сообщает «Башинформ».

На заседании обсуждались кадровые проблемы СМИ. Главный редактор газеты «Республика Башкортостан» Гузель Набиева посетовала о низком качестве образования выпускников журфака, которых после вуза «приходится учить и учить». Господин Бадранов отметил, что проблема не решится, если не подключатся «управление печати и журналистская среда в целом», а также добавил, что в регионе надо создать некий центр компетенций — медиа-школу на постоянно действующей основе, где «можно получить навыки работы с аудиторией каждому СМИ».

Анна Соколова