Депутаты Красноярского края предлагают оплачивать путевки в санатории для оленеводов Таймыра

Комитет заксобрания Красноярского края рекомендовал вынести на сессию законопроект о расширении господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Как сообщает пресс-служба заксобрания региона, в случае принятия изменений, оленеводам и их семьям, проживающим на Таймыре, будет оплачиваться проезд в санатории Красноярского края и Хакасии, а оленеводы Туруханского района смогут также получить не только льготный проезд, но и бесплатные путевки в санатории.

«Принятие законопроекта потребует увеличения расходов бюджета почти на 1 млн руб. ежегодно»,— отмечается в сообщении.

По словам заместителя председателя комитета Валерия Вэнго, после принятия закона, ежегодно около 40 оленеводов пенсионного возраста с легочными заболеваниями и проблемами опорно-двигательной системы получат возможность лечиться в санаториях.

В Эвенкии такие меры господдержки уже действуют. В 2018 году были внесены изменения в закон о соцподдержке проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. В бюджете региона в 2019 и 2020 годах на предоставление оплаты путевок для оленеводов и членов их семей было выделено по 800 тыс. руб.

Екатерина Лукашевич