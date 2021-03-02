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В Волгограде задержали подозреваемых в незаконном обороте немаркированного алкоголя

В Волгограде сотрудники МВД задержали учредителя и директора коммерческой организации, которые подозреваются в приобретении, хранении, перевозке и сбыте алкогольной продукции без маркировки. По данному факту возбудили уголовное дело (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, двое злоумышленников приобретали на территории другого региона немаркированную пивоваренную продукцию. В дальнейшем напитки якобы реализовывал предприниматель для последующего сбыта. Оперативники провели обыски в офисе фирмы, торговых точках и двух арендуемых складских помещениях и изъяли свыше 52 тыс. л немаркированного алкоголя. Предположительно, от незаконной деятельности фигуранты получили доход в размере почти 14 млн руб.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, отмечают в управлении.

Мария Шахрай


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