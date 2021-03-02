Количество отравившихся салатами школьников в Красноярске увеличилось до 91

В Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом — острой кишечной инфекцией. Массовое отравление произошло среди учеников в возрасте от семи до 14 лет в 25 школах города в период с 18 февраля по 1 марта. Госпитализированы 56 детей, состояние которых, по сообщению краевого минздрава, средней степени тяжести.

В ходе проверки Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края в суточных пробах (салат из моркови с яблоками) и в пробах овощной продукции обнаружен ДНК возбудителя иерсиниоза.

Прокуратурой края установлено, что услугу по организации школьного питания в указанных школах оказывало ООО «Развитие» на основании заключенного муниципального контракта. Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете деятельности этого поставщика, материалы дела направлены в суд. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Глава Красноярска Сергей Еремин сообщил в своем аккаунте Instagram, что вынужден был уволить двух чиновников мэрии. Источник из красноярской администрации сообщил, что это руководитель МАУ «Центр питания» и замначальника горобразования.

«Со дня на день вопрос организации школьного питания будет рассмотрен и на профильной комиссии Горсовета с участием всех сторон. Разобраться в причинах и не допустить повторения — такая задача поставлена»,— заявил господин Еремин.

Тем временем во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

Анастасия Вещикова, Красноярск