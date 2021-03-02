Расходы на экологию в Татарстане в 2021 году сократили более чем на треть Они составят 1,71 млрд рублей

Расходы на национальный проект «Экология» в Татарстане в 2021 году составят 1,71 млрд руб. против 2,81 млрд руб. – в 2020 году. Сокращение достигает 1,1 млрд руб., или более 39%. Такие данные привел сегодня министр экологии и природных ресурсов региона Александр Шадриков.

В частности, на сохранение лесов потратят лишь 187,1 млн руб., тогда как годом ранее было 197,7 млн руб., на оздоровление Волги — 1,35 млрд руб. вместо 1,54 млрд руб. Многократно сокращен бюджет направления «Чистая страна» — до 146,7 млн руб. против 834,1 млн руб. в предыдущем году.

Кроме того, в программу не вошло направление «Комплексное обращение с отходами ТКО», которое в прошлом году было профинансировано на 234,3 млн руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"