Рассмотрение апелляции по делу Евгения Гурьева перенесено на конец марта

Верховный суд Башкирии в третий раз отложил рассмотрение апелляционной жалобы гособвинения на оправдательный приговор по делу экс-министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева. Перенос связан с болезнью господина Гурьева. Следующее заседание запланировано на 25 марта.

Евгений Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 52,7 млн руб. В ноябре прошлого года Кировский районный суд Уфы оправдал господина Гурьева, не найдя в материалах обвинения события преступления. Суд пришел к выводу, что чиновник действовал в рамках своих полномочий, признал право бывшего министра на реабилитацию, возмещение морального ущерба, причиненного заключением под стражу, а также снял арест с его имущества.

Анна Соколова