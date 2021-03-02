Ярославца за повреждение ножом 12 автомобилей осудили на два года условно

В Ярославле суд признал виновным 39-летнего жителя Дзержинского района в умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в пресс-службе областного суда. Мужчина осужден по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В настоящее время, приговор в законную силу не вступил.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что в середине сентября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил лакокрасочное покрытие автомобилей, припаркованных в одном из дворов на Ленинградском проспекте. Мужчина поцарапал лезвием складного ножа 12 машин. Общая сумма ущерба составила более 300 тыс. руб.

В пресс-службе областного суда уточнили, что в отношении виновного удовлетворены три гражданских иска от владельцев пострадавших автомобилей. В пользу потерпевших с осужденного взыскан более 85 тыс. руб.

Дарья Сабаева