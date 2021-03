Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как Дэмиен Херст трактует изображения цветущих ветвей сакуры, почему в Instagram можно встретить такие изображения и за какую валюту можно будет купить принты Херста.

Компания HENI Leviathan, которая позиционирует себя dedicated to making art accessible to everyone, то есть «посвятившая себя идее сделать искусство доступным для каждого», объявила о выпуске на рынок тиража из восьми принтов Дэмиена Херста The Virtues (Добродетели). Это цветущие ветви сакуры. Кстати, последнее время в Instagram Херста можно встретить исключительно такие изображения. Автор трактует свои цветочки как отображение принципов Бусидо, кодекса самурая. Восемь добродетелей — это справедливость, мужество, сострадание, почтение, честность, честь, верность и самообладание.

В 1900 году Нитобэ Инадзо опубликовал трактат «Бусидо: Душа Японии», рассказывающий западной аудитории об этике самураев. По словам Нитобэ, «Бусидо» буквально переводится как «Военно-рыцарские пути» и перечисляет способы, которыми японские дворяне должны были поддерживать себя в своей повседневной и профессиональной жизни. В описании Нитобе этот кодекс разделен на восемь добродетелей, которые одновременно отвечают за такие обычаи, как чайная церемония и поведение, подобное спокойствию, даже перед лицом опасности.

Херст же говорит так: «Цветущие сакуры — это красота, жизнь и смерть. Они экстремальны, в них есть что-то обнадеживающее, но безнадежное (hopeful yet hopeless). Они — искусство, но взяты из природы. Они рассказывают о желании, о том, как мы воспринимаем любовь, и почему она нам нужна, но также и о сиюминутной, безумной быстротечности красоты, о полностью безумно цветущем дереве на фоне чистого голубого неба. Как с этим спорить?»

Принты будут доступны для покупки за криптовалюту биткойн (BTC) и эфир (ETH). Как указано в пресс-релизе, «впервые и HENI Leviathan и Дэмиен Херст будут принимать криптовалюту для оплаты, платежи могут производиться биткойнами или эфиром, а также кредитными или дебетовыми картами». Принты, подписанные Херстом, продаются — внимание! — до 23.59 по Гринвичу 3 марта, стоимость каждого составляет $3 тыс. (или 0,058 BTC или 1,8 ETH по текущему курсу).