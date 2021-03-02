Жилье в Самарской области признали самым доступным в ПФО

По доступности недвижимости Самарская область лидирует среди других регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом во вторник сообщил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев на заседании губернской думы.

«В Самарской области самая высокая доступность жилья в ПФО, на 13% больше, чем в среднем по России. 64% населения имеет достаточный доход, чтобы взять и обслуживать ипотеку»,– отметил глава минстроя.

Ранее Евгений Чудаев заявил, что доля ввода ИЖС в регионе в 2020 году практически не отличается от показателей других регионов. В 2020 году Самарская область оказалась на 77 месте из 85-ти в рейтинге Минстроя РФ по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди субъектов РФ. В минувшем году в регионе введено 1,4 млн кв.м жилья (98%), что на 23% меньше, чем в 2019 году.

Евгений Чернов