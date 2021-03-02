Весна и нежность

Об аквамаринах приятно даже просто думать, ведь это камень первого месяца весны. Точнее, камень-талисман рожденных в марте. Голубой цвет аквамарина идеально подходит на роль символа этого времени года, так как напоминает и о чистом голубом небе, и о весенних дождях и даже о талом снеге. Не сложно догадаться, почему аквамарины получили свое название. Член семьи бериллов, этот драгоценный камень бывает самых разных голубовато-зеленых оттенков, точь-в-точь морская вода. Их часто гранят крупно и устанавливают в коктейльные кольца, похожие на то, что принадлежало принцессе Диане и которое надела в день свадьбы Меган Маркл. Аквамарин отлично смотрится на помолвочном кольце вместо бриллианта — его пастельно-голубой цвет такой нежный, что вполне может символизировать вечную любовь. Некоторые верят, что он еще и при публичных выступлениях помогает.