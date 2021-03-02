Глава минстроя заявил, что доля ИЖС в Самарской области ненамного выше показателей других регионов

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев заявил, что доля ввода ИЖС в регионе в 2020 году практически не отличается от показателей других регионов. Об этом министр сказал на заседании губернской думы 2 марта.

В 2020 году Самарская область оказалась на 77 месте из 85-ти в рейтинге Минстроя РФ по динамике ввода в эксплуатацию нового жилья среди субъектов РФ. В минувшем году в регионе введено 1,4 млн кв.м жилья (98%), что на 23% меньше, чем в 2019 году. При этом, лишь 33% от всего введенного жилья (468 тыс. кв.м) составляют многоквартирные дома, 67% (933 тыс. кв.м) — ИЖС.

«64% ввода ИЖС в 2020 году. Звучала разная критика в этой части. Хочу отметить, что мы ненамного выше, чем в целом в ПФО, в ПФО – 60%, в Ульяновской области – 72%, в Белгородской области порядка 85%»,–отметил на заседании Евгений Чудаев.

В связи с тем, что большая часть всех новых введенных квадратных метров в Самарской области приходится на ИЖС, для выполнения планов по вводу жилья минстрой региона, судя по всему, прибегнул к так называемой дачной амнистии, когда частный дом оформляется в упрощенном порядке. Причем в других регионах ситуация обратная — больше половины построенного жилья — многоквартирные дома.

Кроме того, по вводу жилья на душу населения в 2020 году Самарская область (0,44 кв. м на человека.— „Ъ“) уступает большинству регионов ПФО, включая Татарстан, Башкортостан, Ульяновскую, Саратовскую и Оренбургскую области.

Ранее комитет губернской думы по строительству неудовлетворительно оценил работу министерства строительства региона, в частности из-за низкого показателя по вводу жилья. Тогда Евгений Чудаев не присутствовал на заседании комитета. По данным „Ъ“, он находился вместе с семьей на Мальдивах.

Евгений Чернов