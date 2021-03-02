Бывший сотрудник ФСИН осужден за покушение на сбыт наркотиков

Бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными уфимской колонии №13 Алексей Амиров признан виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 228 УК). Как сообщила пресс-служба регионального СКР, суд приговорил его к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Алексей Амиров был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН и УФСБ Башкирии, когда пытался пронести на территорию ИК-13 амфетамин, героин, каннабис, гашиш и гашишное масло.

Свою вину осужденный не признал.

Анна Соколова