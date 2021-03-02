Производство лекарств в Курганской области выросло более чем втрое

Курганские предприятия в январе этого года произвели в 3,6 раза больше лекарственных препаратов, чем за аналогичный период 2020-го. Выпуск лекарств для сердечно-сосудистой системы вырос в 2,1 раза, препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, - в 2,6 раза, сообщают в пресс-службе правительства региона. Объемы производства наращивают, в частности, завод «Синтез» (входит в холдинг «Биннофарм Групп», принадлежащий АФК «Система» и госкорпорации «Ростех») и ООО «Велфарм».

По итогам 2020 года производство лекарственных препаратов и применяемых в медицине материалов в Курганской области показало рост по сравнению с 2019-м на 41,4%. Директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев отметил, что росту показателей «способствует реализация инвестиционных проектов на фармацевтических предприятиях и оказание господдержки в рамках этих проектов».