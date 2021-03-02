«Поехали!» с РГС

«Росгосстрах» готовит новую версию своего онлайн-продукта страхования путешественников «Поехали!» Эти полисы завоевали популярность у россиян, выезжающих за рубеж или отправляющихся в поездки по России. И хотя в 2020 году из-за пандемии коронавируса в целом продажи продуктов для туристов существенно сократились, подавляющее большинство клиентов, нуждающихся в медицинском страховании в поездках, оформляли договоры именно через сайт компании — то есть, делали выбор в пользу полисов «Поехали!»



«В прошлом году «Росгосстрах» реализовал несколько серьезных IT-проектов, позволяющих постоянно расширять возможности онлайн общения страхователей и компании. Это положительно отразилось как на качестве обслуживания клиентов, так и на спросе на онлайн-продукты страхования, — говорит руководитель Блока цифрового бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Литовченко. — 2020 год был очень непростым для сегмента страхования туристов, но мы довольны результатами — объем продаж полисов «Поехали!» оказался в несколько раз лучше прогнозов, которые мы делали с учетом пандемии в середине года».

По словам Дмитрия Литовченко, положительная динамика спроса на полисы для путешественников, которую в компании наблюдают со второго полугодия 2020-го, сохраняется и в этом году. Причем с каждым месяцем, пусть и довольно осторожно, продолжает расширяться география поездок клиентов «Росгосстраха». В том числе у россиян остаются востребованы страны, где для туристов предусмотрено нахождение в обязательном карантине.

Сейчас одно из самых популярных направлений у отправляющихся в поездки клиентов «Росгосстраха» — Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте Египет и Турция. На третьем — курорты нашей страны. Растет спрос на страхование и у россиян, выезжающих в Шенгенскую зону.

Полис страхования «Поехали!» клиент получает на свою электронную почту буквально в течение нескольких секунд после внесения всех данных на сайте «Росгосстраха» и оплаты страховки. Продукт обеспечивает финансовую защиту во время пребывания за границей и поездок по России. В базовое покрытие включено возмещение медицинских расходов, связанных с оказанием срочной амбулаторной или стационарной помощи, транспортировкой по медицинским показаниям и т.п. В договор можно добавить различные опции, чтобы максимально обезопасить свое путешествие от неприятных ситуаций — например, застраховаться от несчастного случая или защитить багаж от утраты.

«В 2020-м за счет роста спроса на дополнительные риски и опции средний чек по полисам «Поехали!» вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, — отмечает Дмитрий Литовченко. — С учетом этой тенденции и для того, чтобы в полной мере удовлетворить потребности наших клиентов, мы готовим обновление нашего продукта. В него войдет больше дополнительных опций, что сделает нашу страховку для туристов еще более привлекательной».