На Дону предприниматели могут подать заявку на получение статуса социального предприятия до 22 марта

Донские предприниматели могут подать документы для предоставления статуса социального предприятия до 22 марта, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Получить статус социального предприятия и государственную поддержку могут компаний малого и среднего бизнеса которые соответствуют четырем критериям. В первую категорию входит трудоустройство социально уязвимых категорий населения. Доля таких работников должна составлять не менее 50% (но не менее двух человек) от общего штата, а фонд оплаты труда — не менее 25%.

Во вторую категорию входит реализация продуктов и услуг социально уязвимых категорий населения. Доля доходов по итогам предыдущего года должна составлять не менее 50% в общем объеме, не менее 50% чистой прибыли, полученной за предшествующий год, направлена на осуществление деятельности в текущем году.

В третью категорию входит производство товаров (работ, услуг) для социально уязвимых категорий населения. Требования аналогичны тем, которые относятся ко второй категории. В четвертую категорию входит деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества. Требования также аналогичны тем, что относятся ко второй категории.

Наталья Шинкарева