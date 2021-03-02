В 2020 году коронавирус в Петербурге перенесли 1,2 тыс. беременных женщин

По статистическим данным, в 2020 году в городе было зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев коронавируса у беременных женщин. Об этом сообщил главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга, руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ имени Павлова Виталий Беженарь на пресс-конференции «Интерфакс».

По его словам, в большинстве случаев инфекция у них протекает легко, среднетяжелую и тяжелую формы перенесли около 1,6% будущих мам, погибли в результате болезни восемь женщин.

Первым стационаром, открытым для зараженных коронавирусом беременных женщин, в марте 2020 года стала клиническая инфекционная больница имени Боткина. Далее под инфекционный был перепрофилирован роддом №16, а во вторую волну пандемии — подключены мощности Детской городской больницы Святой Ольги и Городская больница №38 имени Семашко в Пушкине.

Господин Беженарь добавил, что ключевой проблемой для врачей было ограничение по введению противовирусных препаратов, противопоказанных женщинам в период беременности. Несмотря на то, что Минздрав РФ пока не дал разрешение на вакцинирование беременных против коронавируса, главный внештатный акушер-гинеколог комздрава Петербурга эту идею поддерживает.

Елена Большакова