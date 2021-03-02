Опубликована полная программа главной Масленицы страны в Ярославле

В Ярославле в 2021 году празднование Масленицы начнется 7 марта. Весенний праздник в Ярославле имеет статус «Главной Масленицы страны» и начинается на один день раньше, чем везде.

Для ярославцев и гостей города и области на туристическом портале Ярославской области «Визит Ярославия» создана специальная тематическая страница, посвященная Масленице, сообщили в региональном департаменте туризма. На странице опубликована подробная программа праздничных мероприятий в Ярославле и в других населенных пунктах области.

По словам и. о. директора департамента туризма Владимира Лысенко, тематическая масленичная страница турпортала «Визит Ярославия» поможет составить личные маршруты по посещению праздничных мероприятий в зависимости от своих интересов и финансовых возможностей.

«Мы приглашаем всех провести волшебную неделю, полную древнерусских традиций, веселья, вкусных угощений и, конечно, семейного тепла в гостеприимной Ярославской области»,— отметил господин Лысенко.

Начнется Масленица в Ярославле 7 марта традиционным праздничным шествием и разводом масленичного караула. Кроме того, в этот день откроется выставка масленичных кукол «Краса Масленица – 2021». Она проводится уже в десятый раз. Обычно выставку кукол устраивали в сквере на улице Андропова. В этом году она будет проходить в парке на острове Даманском.

Масленичные мероприятия будут проходить во многих музеях области. В частности, в музее-заповеднике Николая Некрасова в Карабихе будет организована интерактивная театрализованная программа. В Угличском государственном историко-архитектурном и художественном музее всю масленичную неделю будет проходить программа «Масленица удалая, блинная да озорная». В ростовском кремле с 8 по 12 марта будут проходить «Блинные гуляния». Всю масленичную неделю будут проходить мероприятия в резиденции Государыни Главной Масленицы страны в Ярославле.

Антон Антонов