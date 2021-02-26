«Реальное дело 4.0», или Московская промышленность нового поколения

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказывает, как московская фабрика вентиляции стала лидером в своей области.

«Московская фабрика вентиляции ГалВент» занимает 40% российского рынка вентиляционных систем. Ее история, как это нередко бывает в бизнесе, началась с обстоятельства в стиле «пан или пропал».

Фирма занималась монтажом оборудования, но поставщик подвел, пришлось самим спешно налаживать выпуск продукции. Сейчас, по оценкам столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, «ГалВент» — безусловный лидер в своей отрасли.

В производственном парке площадью 15 тыс. кв.м есть аргонная сварка, станки для плазменного раскроя, а главное — автоматизированные линии, рассказывает директор по развитию компании Олег Логинов: «В производстве воздуховодов и вентиляции мы используем конвейеры, причем нашей собственной разработки и изготовления. На данном этапе мы завершаем монтаж четырехъярусной конвейерной линии. Логистика конвейерных линий у нас схожа с логистикой организации аэропорта».

Продукция компании используется не только в жилой и коммерческой недвижимости, но также на вокзалах, олимпийских объектах и даже космодромах. Если сложить вместе все воздуховоды, изготовленные «ГалВентом», ими можно дважды обернуть Луну.