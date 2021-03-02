«Сибагро» купила в Томске более 10 тысяч квадратных метров недвижимости на 312,7 млн рублей

ООО «Аграрная группа-капитал» («дочка» «Сибагро») выкупило 100% акций АО «Томский Кристалл». Компания выиграла в торгах, сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД). Цена контракта составила 312,7 млн руб.

АО «Томский Кристалл» принадлежат объекты коммерческой недвижимости, общая площадь которых составляет более 10 тыс. кв. м.

Как рассказала директор новосибирского филиала РАД Любовь Колтакова, компания-победитель «рассматривает покупку, в первую очередь, как выгодную инвестицию». При этом, по ее словам, не исключено, что на некоторых объектах будет располагаться собственный офис компании.

«Сибагро» — агропромышленный холдинг, объединяющий более 10 производственных предприятий. Специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца.

Екатерина Лукашевич