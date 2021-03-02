В Екатеринбурге в жилом доме взорвался самогонный аппарат, один человек пострадал

В жилом доме на ул. Авиаторов в Екатеринбурге произошел взрыв самогонного аппарата, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В результате пострадал один человек.

По словам полковника Горелых, инцидент не носит криминальный характер. «Первоначально отрабатывалась версия, что причиной хлопка могло послужить нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, но чуть позже сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата»,— сказал он.

Взрыв выбил стекла в нескольких окнах дома, само здание серьезных повреждений не получило, добавил полковник Горелых. По его словам, в жилище, где произошел инцидент, находилось несколько человек. «Госпитализация потребовалась лишь одному — гражданину по фамилии Осадчий 1970 года рождения. Он доставлен в ожоговый центр Городской клинической больницы № 40 с ожогами тела порядка 20%. Медики оказывают ему необходимую помощь»,— отметил он.

Отдел полиции №6 УМВД Екатеринбурга организовал проверку по факту происшествия.

Михаил Мананников