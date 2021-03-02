Концепция комфортной жизни

Двор является лицом дома. Именно он радушно встречает гостей, задает стиль всем объектам, расположенным на участке, и формирует первое впечатление. Создание комфортной и безопасной территории — это одно из важных направлений работы современных девелоперов.



Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест»: «Мы искренне считаем, что в современном жилом комплексе комфортным должно быть не только наполнение дома, но и прилегающая территория. Разрабатывая свои проекты, ГК «Первый Трест» стремится создать для жильцов атмосферу, которая будет вдохновлять их на насыщенную жить, наполненную общением и комфортом. По нашему мнению, двор должен быть центром притяжения, благодаря которому жители будут проводить больше времени на свежем воздухе, отдыхая, общаясь, развиваясь физически и заряжаясь положительными эмоциями. Если мы понимаем, что можем сделать лучше, то дорабатываем свои проекты. Например, недавно был утвержден новый проект благоустройства ЖК «Биосфера». Его концепция продумана до мелочей и подразумевает максимально эффективное использование пространства. Здесь все найдут, чем заняться, не зависимо от возраста и предпочтений».

Главная функция двора — обеспечить жильцам самые разнообразные возможности для проведения активного отдыха и досуга на территории в любое время года. С учетом интересов жильцов разного возраста и темперамента придомовая территория будет поделена на несколько зон.

Для приверженцев активного образа жизни будет организована площадка для Streetball (Стритбол) и дорожка с прорезиненным покрытием, по которой удобно бегать, кататься на самокатах и велосипедах. Также на территории жилого комплекса будет оборудована зона WorkOut (Воркаут)с уличными тренажерами, которые рассчитаны на проработку различных групп мышц. Жители «Биосферы» смогут заниматься на тренажерах площадки в любое комфортное для них время.

Любимым местом мам с детьми станут детские игровые зоны, рассчитанные на детей разного возраста. Застройщик предусмотрел как традиционные игровые элементы — качели, карусели, горки, песочницы, так и оригинальные изделия — батуты, скалодром, сетка для отдыха, которые позволили создать интересные и функциональные места досуга. Ваш ребенок может примерить на себя роль археолога и откопать скелет «настоящего» динозавра или активно провести время на детской площадке канадского производителя Rainbow Play System, выполненной из экологически чистых материалов.

К тому же, пока детвора играет в хорошо просматриваемой зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть под тенью навеса. Над каждой лавочкой установлены деревянные решетчатые навесы — перголы, которые в жару защищают от палящего солнца.

Здесь не будет случайных вещей, каждый предмет выполняет свою функцию, благодаря чему двор «Биосферы» станет местом притяжения для жильцов всех возрастов с разными увлечениями и ритмами жизни. Двор ЖК «Биосфера» — это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни и безопасности.

Справка о компании ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор» (на 02.03.2021 г.).