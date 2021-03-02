Зарубежные СМИ: Как Вашингтон может наказать Москву?

США могут ввести санкции, связанные с делом Алексея Навального, уже 2 марта. Об этом сообщил Reuters, со ссылкой на свои осведомленные источники. Это будут первые ограничения, введенные против России, которые примет Джо Байден. И этот документ задаст тон отношениям нового американского президента с Владимиром Путиным, подчеркивает Bloomberg. Готовя эти рестрикции, Белый дом опирается на несколько законов и указов. Привлечены эксперты Госдепартамента, Министерства торговли и Казначейства. Как именно Вашингтон может наказать Москву — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Джо Байден намерен исправить то, что упустил предыдущий хозяин Белого дома. Дональд Трамп предпочитал вообще игнорировать тему предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но действующий президент упомянул этот инцидент в первом же своем разговоре с Владимиром Путиным, напоминает Bloomberg. Новый лидер Америки дал понять, что времена, когда на действия Москвы смотрели сквозь пальцы, прошли. Сейчас Белый дом собрал несколько документов, которые предусматривают различные санкции и намерен применить самые болезненные из них. Например, Указ, подписанный в 2014-ом, после присоединения Крыма, дает возможность введения санкций против официальных лиц.

Также эксперты опираются на законы, связанные с контролем над химическим и биологическим оружием и на документы, направленные на борьбу с распространением оружия массового уничтожения, уточняет Reuters. Эти указы позволяют США заморозить американские активы фигурантов санкционного списка и фактически запретить компаниям, подконтрольным Штатам и частным лицам иметь с ними какие-либо деловые отношения.

Источники Reuters отказались уточнить, против кого именно планируются новые ограничительные меры, однако отметили, что Вашингтон допускает несколько исключений. Они, в частности, распространяются на иностранную помощь, а также включают некоторые экспортные лицензии для России.

Свои санкции Вашингтон будет согласовывать с Брюсселем, сообщал ранее CNN. По информации телеканала, США и Евросоюз тесно сотрудничают в вопросах соблюдения прав человека в России. Этой проблеме американские власти отдают «неотложный приоритет», цитирует CNN слова официального представителя Госдепартамента Нэда Прайса.