Движение #Перемен потребовало отставки главы Саратова

Общероссийское движение #Перемен потребовало отправить в отставку главу Саратова Михаила Исаева. Об этом говорится в открытом заявлении саратовского лидера движения Романа Антонова, которое он направил в СМИ.

Поводом для заявления стала коммунальная авария 24-25 февраля, которая оставила без воды 424 тыс. горожан и еще порядка 40 тыс. жителей – без отопления, что стало «последней каплей в потоке проблем, подтверждающих наличие в городе необратимых процессов системного кризиса управления».

Господин Антонов отмечает, что со времени избрания Михаила Исаева мэром в ноябре 2017 года городская власть «не смогла научиться управлять вверенным ей хозяйством, решать элементарные задачи по уборке снега и мусора, своевременному ремонту коммуникаций и жилых домов». Он также упомянул «растущую безработицу, прогрессирующий отток» трудоспособного населения, закрытие малых и крупных предприятий, которые якобы «породили у населения чувство отчаяния и безысходности».

Представители движения просят депутатов гордумы инициировать досрочное расторжение договора с главой Саратова, мэра – сложить с себя соответствующие полномочия, губернатора Валерия Радаева – поддержать данное решение.

Марина Ковалева