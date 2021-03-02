Житель Кубани осужден на 18 лет за убийство жены и тещи

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении жителя Абинского района, который признан виновным в убийстве с особой жестокостью своей жены и ее матери, сообщили пресс-службы суда и прокуратуры края. Подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строго режима.

По данным сайта суда, подсудимым в процессе был Эмиль Суинов. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Краснодарскому краю. Суд установил, что жена подсудимого и дети трех и семи лет жили отдельно от него, в доме матери жены, так как из-за конфликтов семейные отношения между супругами прекратились. 4 декабря 2019 года мужчина приехал в Крымский район, где жили его жена и теща, вошел в дом и нанес матери жены более 20 ударов туристическим ножом. Затем преступник более сорока раз ударил ножом жену. Увидев, что его теща смогла встать и выйти из дома, он несколькими ударами ножа добил ее, а тело спрятал в сарае. После этого Эмиль Суинов забрал детей и скрылся, однако уже на следующий день сдался правоохранителям, полностью признав вину.

Анна Перова, Краснодар