На базе ДГБ №1 в Петербурге будет создан центр хирургии пороков развития новорожденных

На территории Детской городской больницы №1 на Авангардной улице в Петербурге началось строительство перинатального центра, сообщила первый заместитель главного врача учреждения, главный внештатный специалист неонатолог комитета по здравоохранению Петербурга Юлия Горелик на пресс-конференции «Интерфакс». Он будет называться «Центром хирургии пороков развития новорожденных» и создается на выделенные городом средства. Ввода новых мощностей можно ожидать в течение четырех-пяти лет.

ДГБ №1 имеет самое большое отделение реанимации новорожденных в РФ. По данным эксперта, в 2020 году через него прошли 1,6 тыс. реанимационных детей. Всего из роддомов, акушерских отделений и других учреждений родовспоможения в городе ежегодно 3,5--4 тыс. детей транспортируется в детские стационары, 2,2-2,4 тыс. из них требуется реанимационная помощь.

Елена Большакова