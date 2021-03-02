Заработала первая в Саратовской области роботизированная молочная ферма

В селе Новые выселки Калининского района Саратовской области начала работать первая в регионе роботизированная молочная ферма. Сегодня ее посетил губернатор Валерий Радаев.

Производство создана на базе предприятия СХА колхоз «Новые Выселки», одного из крупнейших в районе. Хозяйство специализируется на растениеводстве и животноводстве.

Новая роботизированная ферма создана в 2020 году. Стоимость проекта составила 90,8 млн руб. Проведена реконструкция помещения на 130 голов, установлено новое оборудование, в том числе два доильных робота. Каждый аппарат способен подоить 55 коров и провести анализ качества молока.

Директор фермы Андрей Богомолов рассказал, что для роботизированных комплексов был закуплен новый скот (102 коровы), который не привык к неавтоматизированной дойке. На данный момент роботами доятся 15 животных, в дальнейшем на автоматизированную дойку планируют перевести всех.

Марина Ковалева