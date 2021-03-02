Гарантийный фонд РО

Гарантийный фонд Ростовской области поддержал стартап



ООО «Семейный торговый Дом» - молодое предприятие, действующее в г.Ростов-на-Дону менее года. Компания является дистрибьютором детских товаров, которые реализует через два собственных магазина «Детский». Основной ассортимент, это товары, которые необходимы ребёнку первых двух лет жизни. Это средства для ухода и кормления, товары для кормящих мам, коляски, игрушки и детское питание. В ассортименте также присутствуют игрушки и товары для творчества для детей возрастом до 10-ти лет..За недолгое время существования сформировалась своя клиентская база – население и ростовский Дом детского творчества.

Директор компании Тарас Чефранов отмечает, что рынок детских товаров имеет серьезную конкуренцию. Небольшим магазинам трудно конкурировать с федеральными детскими сетями. Для успеха небольшим магазинам нужна тщательно продуманная стратегия, позволяющая выдержать конкурентную борьбу. Именно поэтому в ближайшем будущем компания планирует • сделать пандусы с антискользящим покрытием для покупателей с колясками.-

Как и многие начинающие бизнесы, ООО «СТД» периодически нуждается в заемных средствах. В частности, в феврале т.г. компании потребовались средства на оплату аренды, так как магазины расположены на арендуемых площадях. Кроме того, необходимо было закупить товар и торговое оборудование. Заём на эти цели предоставила АНО МФК «РРАПП», а Гарантийный фонд выступил поручителем.

- Период неблагоприятной эпидемиологической обстановки ещё продолжается, поэтому наш продукт «Экстренный» всё ещё пользуется спросом. Деятельность ООО «СТД» как раз относится к наиболее пострадавшим отраслям. Наш фонд предложил предприятию воспользоваться условиями продукта «Экстренный» и предоставил возможность оплатить поручительство по самой низкой ставке. В совокупности с микрофинансовым продуктом Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (заем под 4,25% годовых и отсрочка платежа на 6 мес.) это достаточно привлекательные меры поддержки, тем более для недавно стартовавшего бизнеса, - подытожил Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО».

Также Роман Соин пояснил, что с этого года есть небольшие изменения в концепции реализации нацпроекта по предпринимательству – сделан акцент не только на развитие действующих предприятий малого и среднего бизнеса, но и на поддержку начинающих предпринимателей и самозанятых граждан. В этой связи и те, и другие могут обращаться за гарантийной поддержкой в Гарантийный фонд Ростовской области, где им предложат наиболее подходящий продукт, с учетом особенностей предприятия.

Подробную информацию о всех действующих продуктах Гарантийного фонда можно узнать на сайте https://dongarant.ru/ , консультации можно получить по тел. +7 (863) 280-04-06, и телефону горячей линии центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 8-804-333-32-31.