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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых доходных вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых доходных вкладов, подготовленного аналитической компанией Frank RG*

В рейтинг вошли классические рублевые вклады для открытого рынка с капитализацией процентов – на сумму 100 тысяч рублей, сроком на 1 год. Продукты в рейтинге ранжированы по величине самых высоких эффективных ставок по указанным вкладам. В исследовании участвовали банки из Топ-30 рынка по объему портфеля вкладов.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Рейтинг опубликован 19.02.2021 г.

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