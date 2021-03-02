В Ярославской области 3 марта пройдет проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

В Ярославской области 3 марта в 10:30 начнется комплексная проверка системы централизованного оповещения населения области в случае ЧС, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что проверка будет проходить до 13:30.

В пресс-службе предупредили, что во время проверки будут включаться электрические сирены. Информация будет передаваться по громкоговорителям на улицах, а также по радио, телевидению и с помощью локальных систем оповещения, расположенных в местах размещения потенциально опасных объектов.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщали, что в Ярославской области установлено 205 громкоговорителей и 210 электрических сирен.

Антон Антонов