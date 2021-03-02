02 марта, вторник
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Саратов. Средняя Волга

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Сотрудник саратовской турбазы за 1,5 млн рублей пытался подкупить газовика

В Саратове в суд направлено уголовное дело о покушении на коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.

По данным следствия, 23 декабря 2020 года представитель туристической базы пытался передать сотруднику газоснабжающей организации денежные средства в размере 1 млн руб. в качестве первой части ранее оговоренной суммы в 1,5 млн руб. за снижение суммы задолженности на незаконное использование турбазой природного газа. Передача денежных средств проходила в стоявшем на автостоянке на улице Чернышевского автомобиле. Сотрудник газоснабжающей компании отказался принять денежные средства, злоумышленника задержали оперативники УФСБ.

Марина Ковалева


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