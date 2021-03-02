В Петербурге вербовщик ИГ получил 5 лет 6 месяцев колонии

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Исфандиера Акрамова к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в содействии террористической деятельности. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, Исфандиер Акрамов вербовал в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) граждан Таджикистана. К участию в боевых действиях до 2015 года он успел склонить двух человек.

Как сообщал “Ъ”, Исфандиер Акрамов был задержан зимой прошлого года. Почти сразу после этого он признал свою вину, написал явку с повинной и не возражал против своего ареста в суде. Брат Акрамова находится в международном розыске как приверженец террористической организации.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «В Петербурге участились вербовки».

Марина Царева, Санкт-Петербург