В Ярославской области на карантин закрыли детский сад

В Большесельском районе Ярославской области из-за вспышки заболевания ОРВИ полностью закрыли на карантин Дуниловский детский сад, сообщили в региональном департаменте образования. По данным департамента, в детском саду заболели семь детей. Всего дошкольное учреждение посещают 17 детей.

По данным департамента, всего в регионе на 1 марта ОРВИ болеют 238 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Из-за этого на карантин закрыты 23 группы дошкольных учреждений. ОРВИ диагностирован и у 26 школьников, из-за этого на карантин переведены 58 обучающихся из пяти классов.

В департаменте сообщили, что на 1 марта коронавирус выявлен у одного школьника, из-за этого на карантин переведены 25 детей из одного класса. Также коронавирусная инфекция выявлена у 11 сотрудников образовательных организаций. Кроме того, COVID-19 выявлен у двух детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, из-за этого на карантин закрыты 3 группы дошкольных учреждений. Коронавирус диагностирован у пяти работников дошкольных образовательных учреждений.

Дарья Сабаева