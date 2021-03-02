В Краснодаре при пожаре в промзоне пострадал один человек

Один человек пострадал при пожаре в промышленной зоне на ул. Демуса в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кубани.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 2 марта в 9:49. Прибывшие на место противопожарные службы установили, что площадь возгорания составила 90 кв. м. Горение происходило на открытой площадке.

В 10:15 возгорание было локализовано, в 10:38 пожар был полностью потушен. В тушении возгорания участововали 56 человек и 16 ед. техники, из них от МЧС России 42 человека и 12 ед. техники.

По данным СМИ, пожар произошел на территории асфальтового завода, однако в ГУ МЧС по Краснодарскому краю эту информацию не подтвердили.

Алексей Белянин